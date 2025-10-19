Ричмонд
Кубанские ученые помогут развивать сельское хозяйство аграриям Нигерии

Это поможет расширить деловые контакты с африканской страной.

Ученые из Краснодарского края будут помогать развивать сельское хозяйство аграриям Нигерии. Развитие науки проходит при поддержке национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Вопросы сотрудничества кубанских ученых с аграриями Нигерии и внедрение отечественных научных разработок обсуждались на рабочей встрече директора Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко Вячеслава Лукомца с генеральным директором Банка развития сельского хозяйства Нигерии Айо Сотинрин. Стороны заключили меморандум, который подразумевает установление взаимовыгодных связей в отрасли сельского хозяйства и будет способствовать расширению деловых контактов в обеих странах. Также документ предусматривает проведение консультаций, семинаров, конференций и других совместных мероприятий в сфере АПК.

«Наука лежит в основе всех процессов развития, и примечательно, что сегодняшняя наша встреча была обеспечена интересами бизнеса. Бизнес сначала собрался, договорился о сотрудничестве и понял, что это сотрудничество невозможно без науки. Поэтому мы здесь, чтобы помочь бизнесу наших стран решать те задачи, которые сейчас перед нами стоят», — отметил Вячеслав Лукомец.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.