Кубанские ученые помогут развивать сельское хозяйство аграриям Нигерии

Ученые из Краснодарского края будут помогать развивать сельское хозяйство аграриям Нигерии. Развитие науки проходит при поддержке национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
Вопросы сотрудничества кубанских ученых с аграриями Нигерии и внедрение отечественных научных разработок обсуждались на рабочей встрече директора Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко Вячеслава Лукомца с генеральным директором Банка развития сельского хозяйства Нигерии Айо Сотинрин. Стороны заключили меморандум, который подразумевает установление взаимовыгодных связей в отрасли сельского хозяйства и будет способствовать расширению деловых контактов в обеих странах. Также документ предусматривает проведение консультаций, семинаров, конференций и других совместных мероприятий в сфере АПК.
«Наука лежит в основе всех процессов развития, и примечательно, что сегодняшняя наша встреча была обеспечена интересами бизнеса. Бизнес сначала собрался, договорился о сотрудничестве и понял, что это сотрудничество невозможно без науки. Поэтому мы здесь, чтобы помочь бизнесу наших стран решать те задачи, которые сейчас перед нами стоят», — отметил Вячеслав Лукомец.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.