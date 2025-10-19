Кубанские ученые помогут развивать сельское хозяйство аграриям Нигерии

«Наука лежит в основе всех процессов развития, и примечательно, что сегодняшняя наша встреча была обеспечена интересами бизнеса. Бизнес сначала собрался, договорился о сотрудничестве и понял, что это сотрудничество невозможно без науки. Поэтому мы здесь, чтобы помочь бизнесу наших стран решать те задачи, которые сейчас перед нами стоят», — отметил Вячеслав Лукомец.