Хотел в Калининград, а попал в Советск. 33-летний индиец рассказал, как колесит по области на велосипеде

Велопутешествие художника из Индии по Калининградской области в самом разгаре. «Клопс» изучил дневник 33-летнего Амиала и поговорил с теми, кто поддерживает его большую мечту.
Путешествие началось в живописном Зеленоградске. Первую запись энтузиаст сделал 8 октября: «Сегодня случилось одно из самых ярких приключений в моей жизни. Всё началось спонтанно: отправился в поездку, даже не зная точно, куда еду. Судьба дарит встречи с теми, кто делает день особенным. Огромное спасибо всем за приглашение, гостеприимство, тепло и столько эмоций. Это останется в моём сердце. Люди могут делать мир добрее просто своим присутствием».
День 1.
«Сломалась педаль велосипеда. В Рыбачьем нет веломагазина, поэтому не доехал до Морского. На озере Чайка ночевал под навесом, из-за темноты не смог поставить палатку. Спал на большом столе. Рядом видел диких животных. Страшно, но я силён духом».
День 2.
«Посетил высоту Эфа, высоту Мюллера, Танцующий лес и ещё несколько мест, названия которых не вспомню. Познакомился с прекрасными людьми, насладился живописными видами и сделал красивые фотографии. Вечером зажигали на футболе».
День 3.
Спутники у Амиала постоянно меняются, чаще других сопровождает Виктория. Она как никто понимает иностранца: сама четыре года назад переехала в Калининград, а главное — знает английский язык и немного хинди. По профессии Виктория переводчик с английского, у неё был индийский магазин в Казахстане. С Амиалом они познакомились в сети около месяца назад.
Смеётся: «Амиал говорит, что забочусь о нём, как мать, хотя разница в возрасте у нас года четыре. Отвечаю, я — твой друг, не мама. Добрый, лёгкий, светлый парень».
Калининградка снабдила Амиала, рискнувшего ночевать в октябре на свежем воздухе, тёплыми носками и другими вещами.
«Проехал около 70 км на велосипеде с Викторией. Доехали до Полесска, сели на дизель, думали — до Калининграда, а по ошибке оказались в Советске», — написал блогер.
Виктория прокомментировала происшествие: «Заболтались! Кондуктор в вагоне подошла, говорим: “Один — до Северного, второй — до Южного, пожалуйста”. Тут всё и вскрылось».
День 4.
«Утром заходили новые друзья, помогли найти веломастерскую, наконец-то починил педаль. Посетил несколько крутых мест, а вечером встретился с местными ребятами», — написал путешественник.
Как герой сбился с маршрута и ремонтировал велосипед, рассказал Артём из велогруппы Tilsit bicycle club: «По постам в социальных сетях знали, что гость из солнечной Индии проложил путь через Советск, Славский и Неманский район. По предварительному графику приезд должен был состояться 15 октября».
Чтобы встретить иностранного туриста, Артём даже отпросился с работы. Но всё пошло не по плану. Гость ошибся маршрутом и приехал в Советск дизелем на два дня раньше намеченного.
«Расположился в гостинице. Сервис по ремонту велосипедов Амиал нашёл в нашем городе самостоятельно. Около 11 часов встретились, познакомились лично. Предложил проводить его нашей велокомпанией в Неманский район. Амиал путешествует исключительно в светлое время, поэтому экскурсию по Советску провели местные жители. А мы после работы сопроводили спутника чуть дальше Немана. По дороге познакомили с другими велосипедистами. Общение происходило на английском и иногда на русском языке. По пути делали памятные фотографии и видео. Пожелали хорошей погоды и попутного ветра. Обменялись контактами и пригласили вновь посетить восток области в более тёплое время и с большим временем пребывания», — поделился мужчина.
День 5.
«Маршрут — около 60 км. Ехал в одиночку, было интересно, хотя временами немного скучновато. Изначально планировал остановиться в Краснознаменске, но проехал дальше, до Нестерова. Завтра ждёт нечто особенное — встреча с Люси», — написал Амиал в дневнике путешествия.
День 6.
Людмила Орлянская прочитала об индийце в социальных сетях и пригласила путешественника на свою пасеку. Велосипедист отправился знакомиться с местом, где текут речки Гудишка и Анграпа.
«Проехал от Нестерова до дома Люси под Черняховском. Весь день был сильный дождь, причём ветер дул прямо навстречу. Было очень тяжело педалить даже 5 км, преодолел около 55. Вечером катался на лодке по реке. Люси и её муж Виктор оказались очень добрыми людьми: взяли на прогулку и показали город. Отдохну, завтра планирую присоединиться к Надежде (она тоже предложила составить компанию в дороге — ред.), путешествовать в одиночку уже скучновато», — написал Амиал.
Та самая Люси рассказала «Клопс» о встрече с иностранным гостем: «Добрый, доверчивый и отзывчивый. В своё время мне тоже очень помогли посторонние люди в другой стране. Организовали сплав на байдарке и прогулку с гидом по городу. Парень заночевал у нас. Утром выяснилось, что велосипедист не подготовлен для дальнейшей дороги под проливным дождём. Экипировка отсутствует. Приняли решение на машине вернуться в Калининград, велотранспорт закрепить на багажник».
Октябрьская погода вносит коррективы в планы тура по области. А сейчас задумка может прерваться: «Родители увидели фото места, где я ночевал, там мне вообще не следовало спать (в лесу на Куршской косе — ред). Возможно, мой дядя скоро приедет, чтобы забрать меня обратно в Индию», — написал в дневнике блогер.
Завершить путешествие по Калининградской области Амиал планировал 24 октября.
Путешествие Амиал посвятил 80-летию Победы и продвижению дружбы между двумя странами и людьми. 14-дневный тур — отсылка к богу Раме, который отправился в изгнание на 14 лет. Велосипедисты из Волгограда объехали калининградское побережье за пять дней. Байдарки, средневековая деревня и полёты над Анграпой: что ждёт туристов на востоке региона.