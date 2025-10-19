Хотел в Калининград, а попал в Советск. 33-летний индиец рассказал, как колесит по области на велосипеде

«Расположился в гостинице. Сервис по ремонту велосипедов Амиал нашёл в нашем городе самостоятельно. Около 11 часов встретились, познакомились лично. Предложил проводить его нашей велокомпанией в Неманский район. Амиал путешествует исключительно в светлое время, поэтому экскурсию по Советску провели местные жители. А мы после работы сопроводили спутника чуть дальше Немана. По дороге познакомили с другими велосипедистами. Общение происходило на английском и иногда на русском языке. По пути делали памятные фотографии и видео. Пожелали хорошей погоды и попутного ветра. Обменялись контактами и пригласили вновь посетить восток области в более тёплое время и с большим временем пребывания», — поделился мужчина.