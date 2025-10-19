В Перми задержали рейс в Баку и обратный вылет

19 октября 2025 года в пермском аэропорту Большое Савино произошла задержка рейса в Баку. Самолет, который должен был отправиться в 20.00, вылетит только в 01.30 следующего дня — 20 октября.
Также изменилась и дата прибытия обратного рейса из Баку. Вместо запланированного времени — 19.00 — самолет теперь ожидают в 00.15 20 октября.
Информация об изменениях появилась на онлайн-табло аэропорта.
Ранее «КП-Пермь» писала, что в аэропорту Большое Савино 17 октября зафиксированы задержки нескольких авиарейсов. По данным онлайн-табло, изменения в расписании коснулись вылетов в три города: Санкт-Петербург, Сургут и Нарьян-Мар.