В Перми на площади Гайдара установили светофоры

Они будут регулировать все выезды.

Источник: Аргументы и факты

Светофоры установили на площади Гайдара в Перми, сообщает портал 59.RU.

Все въезды на кольцо на площади Гайдара будут регулироваться светофорами. Их установили на улицах Локомотивной, Екатерининской, Окулова и Ленина. Со стороны Перми II также появился новый пешеходный переход.

В Минтрансе пояснили, что светофоры предусмотрены проектом подготовки прилегающих дорог к строительству третьего моста через Каму.

Пермяки же новшеству не обрадовались. По их мнению, утренние пробки на этом участке увеличатся в несколько раз.

«Ну, держитесь: это не пробки, это заторы будут», «Ну всё, завтра надо за 2 часа на работу выходить, всё окончательно встанет», «В субботу утром уже оценили», — пишут возмущенные горожане.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ноябре 2025 года должно начаться возведение дороги по улице Строителей от площади Гайдара до улицы Стахановская.