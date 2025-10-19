В Перми на площади Гайдара установили светофоры

Светофоры установили на площади Гайдара в Перми, сообщает портал 59.RU.
Все въезды на кольцо на площади Гайдара будут регулироваться светофорами. Их установили на улицах Локомотивной, Екатерининской, Окулова и Ленина. Со стороны Перми II также появился новый пешеходный переход.
В Минтрансе пояснили, что светофоры предусмотрены проектом подготовки прилегающих дорог к строительству третьего моста через Каму.
Пермяки же новшеству не обрадовались. По их мнению, утренние пробки на этом участке увеличатся в несколько раз.
«Ну, держитесь: это не пробки, это заторы будут», «Ну всё, завтра надо за 2 часа на работу выходить, всё окончательно встанет», «В субботу утром уже оценили», — пишут возмущенные горожане.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ноябре 2025 года должно начаться возведение дороги по улице Строителей от площади Гайдара до улицы Стахановская.