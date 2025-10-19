Пять сочинцев получили почетный знак «Отцовская доблесть»

«Сегодня в Сочи проживает более 8800 многодетных семей. Для них реализуется комплекс мер дополнительной муниципальной поддержки. Это ежемесячные выплаты, бесплатный проезд для детей и парковка, 50-процентная скидка на обучение в учреждениях культуры. Сегодня многие отцы исполняют свой воинский долг на фронтах специальной военной операции. И их жены и дети также получают в Сочи все необходимую помощь и поддержку», рассказал глава Сочи Андрей Прошунин на награждении.