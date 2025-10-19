В Свердловской области открылась третья инклюзивная творческая лаборатория

Третья в регионе инклюзивная творческая лаборатория «Ремесленные традиции Урала» начала работать в Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Главная цель таких лабораторий — раскрыть творческий потенциал людей с инвалидностью, вовлечь их в активную культурную и общественную жизнь. Для мастерской были закуплены печи для обжига, оборудование для лепки, а также было модернизировано пространство. Стать участником творческой инклюзивной лаборатории можно по предварительной записи в центре традиционной народной культуры Среднего Урала.
«Эта инклюзивная творческая лаборатория особенная. Сохранение ремесленных традиций Урала в инклюзивном формате — тема, еще не пройденная ни в одном регионе страны. Но важность этого события не только в сохранении ремесленных традиций, она и в сохранении наших традиционных духовно-нравственных ценностей. Участники занятий получат хобби или профессию с помощью овладения мастерством изготовления керамических изделий», — отметила первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.