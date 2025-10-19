В Свердловской области открылась третья инклюзивная творческая лаборатория

«Эта инклюзивная творческая лаборатория особенная. Сохранение ремесленных традиций Урала в инклюзивном формате — тема, еще не пройденная ни в одном регионе страны. Но важность этого события не только в сохранении ремесленных традиций, она и в сохранении наших традиционных духовно-нравственных ценностей. Участники занятий получат хобби или профессию с помощью овладения мастерством изготовления керамических изделий», — отметила первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.