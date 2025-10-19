Ричмонд
Врач из Омска создала уникальный музей советской эпохи

В рамках международного форума «ИННОСИБ», который завершился накануне, участники продемонстрировали свои проекты. Основные направления: образование и здравоохранение.

Источник: Министерство экономического развития Омской области

Музей СССР в Омске начал свою работу благодаря энтузиазму кандидата медицинских наук и социального предпринимателя Марины Степкиной.

Основная деятельность омички связана с медицинской сферой — она занимается выявлением сколиоза у детей. Недавно её проект получил поддержку в виде президентского гранта на обследование школьников в Таре и обучение педагогов здоровьесберегающим технологиям.

Музейная экспозиция расположилась в административном корпусе и представляет собой детально воссозданную картину советской жизни. В комнате представлены:

набор гранёного стекла,

старинные статуэтки,

радиола,

школьные учебники,

пионерский галстук,

форма учащихся,

глобус.

История создания музея началась с личных вещей, которые Марина Александровна не решалась выбросить. Сегодня коллекция пополняется благодаря пациентам и коллегам, дарящим предметы советской эпохи — значки, игрушки и другие артефакты того времени.

Образовательная деятельность музея уже активно развивается. В рамках проекта «Школа юных медиков» проводятся интерактивные занятия для школьников. Первое мероприятие состоялось 1 сентября и было посвящено особенностям советского образования.

Международное признание проект получил после визита делегации из Абхазии. Представители соседней республики высоко оценили экспозицию и отметили схожесть с аналогичным музеем в своей стране, который пользуется популярностью у туристов.

Ранее мы сообщали, что в Омске умерла известная врач-терапевт.