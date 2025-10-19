Врач из Омска создала уникальный музей советской эпохи

Музей СССР в Омске начал свою работу благодаря энтузиазму кандидата медицинских наук и социального предпринимателя Марины Степкиной.
Основная деятельность омички связана с медицинской сферой — она занимается выявлением сколиоза у детей. Недавно её проект получил поддержку в виде президентского гранта на обследование школьников в Таре и обучение педагогов здоровьесберегающим технологиям.
Музейная экспозиция расположилась в административном корпусе и представляет собой детально воссозданную картину советской жизни. В комнате представлены:
набор гранёного стекла,
старинные статуэтки,
радиола,
школьные учебники,
пионерский галстук,
форма учащихся,
глобус.
История создания музея началась с личных вещей, которые Марина Александровна не решалась выбросить. Сегодня коллекция пополняется благодаря пациентам и коллегам, дарящим предметы советской эпохи — значки, игрушки и другие артефакты того времени.
Образовательная деятельность музея уже активно развивается. В рамках проекта «Школа юных медиков» проводятся интерактивные занятия для школьников. Первое мероприятие состоялось 1 сентября и было посвящено особенностям советского образования.
Международное признание проект получил после визита делегации из Абхазии. Представители соседней республики высоко оценили экспозицию и отметили схожесть с аналогичным музеем в своей стране, который пользуется популярностью у туристов.
Ранее мы сообщали, что в Омске умерла известная врач-терапевт.