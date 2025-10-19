В Башкирии открылась экологическая тропа «В гости к Агидели»

Экологическая тропа «В гости к Агидели» создана в Республике Башкортостан по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природопользования и экологии региона.
Тропа находится на Большом острове — в природной зоне, расположенной в пешей доступности от городской инфраструктуры. Там установлены информационные стенды, которые рассказывают о местных зверях и лесных птицах, речных рыбах, насекомых, а также о разнообразии водных и травянистых растений. Всего предусмотрено два варианта маршрута: Малый круг протяженностью 1,3 км займет около часа, а Большой круг длиной 2,8 км рассчитан на два часа.
«Это действительно важный шаг в развитии экологического просвещения и создания комфортной среды для жителей Благовещенска. Этот проект — наглядный пример того, как бизнес, власть и общество могут объединять усилия для достижения общей цели. Хочу выразить особую благодарность компании “Полиэф” и лично всем волонтерам и энтузиастам, чей труд и преданность воплотили эту идею в жизнь. Вы не просто построили маршрут, вы создали мост между человеком и природой», — подчеркнул заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Камиль Биргулиев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.