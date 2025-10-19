В Башкирии открылась экологическая тропа «В гости к Агидели»

«Это действительно важный шаг в развитии экологического просвещения и создания комфортной среды для жителей Благовещенска. Этот проект — наглядный пример того, как бизнес, власть и общество могут объединять усилия для достижения общей цели. Хочу выразить особую благодарность компании “Полиэф” и лично всем волонтерам и энтузиастам, чей труд и преданность воплотили эту идею в жизнь. Вы не просто построили маршрут, вы создали мост между человеком и природой», — подчеркнул заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Камиль Биргулиев.