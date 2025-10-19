В Уфе объявили «охоту» на курьеров

Экипажи ДПС проверяют, соблюдают ли курьеры на СИМах преавила дорожного движения, пропускают ли пешеходов и как ездят по тротурарам и дорогам.
Также сотрудникам служб доставки напоминают, что необходимо использовать защитную экипировку, а также ездить, учитывая требования дорожных знаков и сигналов светофора.
Если мощность транспортного средства курьера не превышает 0,25 кВт, оно относится к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), если превышает — к мопедам. СИМ разрешено ездить по тротуарам только в случае отсутствия велодорожки, велополосы или невозможности проехать по обочине — штраф за это нарушение составляет 800 рублей.
Мопедам ездить по тротуарам запрещено, категорически, штраф составляет 2 тысячи рублей, напомнили в столичной госавтоинспекции.
