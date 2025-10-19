В Уфе объявили «охоту» на курьеров

Если мощность транспортного средства курьера не превышает 0,25 кВт, оно относится к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), если превышает — к мопедам. СИМ разрешено ездить по тротуарам только в случае отсутствия велодорожки, велополосы или невозможности проехать по обочине — штраф за это нарушение составляет 800 рублей.