Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе объявили «охоту» на курьеров

В Уфе сотрудники госавтоинспекции проводят массовые рейды среди курьеров на электросамокатах и велосипедах.

6фотографий

Экипажи ДПС проверяют, соблюдают ли курьеры на СИМах преавила дорожного движения, пропускают ли пешеходов и как ездят по тротурарам и дорогам.

Также сотрудникам служб доставки напоминают, что необходимо использовать защитную экипировку, а также ездить, учитывая требования дорожных знаков и сигналов светофора.

Если мощность транспортного средства курьера не превышает 0,25 кВт, оно относится к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), если превышает — к мопедам. СИМ разрешено ездить по тротуарам только в случае отсутствия велодорожки, велополосы или невозможности проехать по обочине — штраф за это нарушение составляет 800 рублей.

Мопедам ездить по тротуарам запрещено, категорически, штраф составляет 2 тысячи рублей, напомнили в столичной госавтоинспекции.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии в канун выходных задержали 46 нетрезвых водителей.