Лучшие работники дорожной отрасли Нижегородской области получили награды в честь профессионального праздника

Лучшие работники дорожной отрасли Нижегородской области в честь профессионального праздника получили награды Минтранса РФ, правительства Нижегородской области, регионального Законодательного собрания, администрации и городской Думы Нижнего Новгорода. Торжественное мероприятие состоялось в кремле.

Источник: Нижегородская правда

Награды получили около 90 человек, в том числе главный специалист строительного отдела «Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области» (ГКУ НО «ГУАД») Дмитрий Дормидонтов удостоен звания «Почетный дорожник России».

Обращаясь с поздравлением к работникам дорожной отрасли, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев отметил, что традиционно вместе с профессиональным праздником дорожники подводят и предварительные итоги сезона ремонтных работ.

«В этом году дорожные работы по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” физически завершены на 98 процентов — приведено в нормативное состояние около 3 миллионов 900 тысяч квадратных метров автодорожного покрытия. В этом году приведены в нормативное состояние такие важные объекты, как мосты в Гагинском, Вадском, Большеболдинском, Лукояновском округах, на полгода раньше запланированного срока открыто движение по важнейшей для юга области транспортной развязке в Выездном. Благодарю за профессиональную работу и поздравляю с профессиональным праздником!» — сказал Павел Саватеев.

День работников дорожного хозяйства — профессиональный праздник всех, кто строит и обслуживает дороги, мосты и тоннели, обеспечивая комфорт и безопасность водителей и пассажиров. Традиционно праздник отмечают в третье воскресенье октября, в этом году праздник приходится на 19 октября.