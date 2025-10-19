Лучшие работники дорожной отрасли Нижегородской области получили награды в честь профессионального праздника

«В этом году дорожные работы по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” физически завершены на 98 процентов — приведено в нормативное состояние около 3 миллионов 900 тысяч квадратных метров автодорожного покрытия. В этом году приведены в нормативное состояние такие важные объекты, как мосты в Гагинском, Вадском, Большеболдинском, Лукояновском округах, на полгода раньше запланированного срока открыто движение по важнейшей для юга области транспортной развязке в Выездном. Благодарю за профессиональную работу и поздравляю с профессиональным праздником!» — сказал Павел Саватеев.