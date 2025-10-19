В Ростове обсудили развитие донорства костного мозга

«Очень хочется, чтобы никто не болел, но так случается в жизни, что знакомые, близкие, друзья, коллеги могут заболеть. И чем больше людей находятся в регистре, тем больше шансов, что каждому из этих заболевших будет оказана помощь и найдется подходящий донор. Донор сдаст клетки, трансплантация будет сделана, и пациент выздоровеет. И у нас есть таких много примеров, когда, собственно, пациенты после трансплантации действительно выздоравливают, действительно приобретают, как бы, новую жизнь», — отметил Поликарпов.