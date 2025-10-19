В Ростове обсудили развитие донорства костного мозга

Как пояснил глава Южного центра развития донорства Роман Поликарпов, фестиваль хочет привлечь новую аудиторию к донорскому движению. Особое внимание уделялось донорству костного мозга, которое необходимо пациентам с онкогематологическими заболеваниями. В России создан федеральный регистр доноров костного мозга, который насчитывает около 380 тысяч человек. Для успешного поиска доноров требуется многомиллионный регистр, поскольку вероятность совпадения составляет примерно 1:10000. Организаторы призывают граждан вступать в регистр, подчеркивая, что большинство доноров никогда не будут вызваны для проведения процедуры, но их наличие в базе повышает шансы пациентов на спасение жизни.
«Очень хочется, чтобы никто не болел, но так случается в жизни, что знакомые, близкие, друзья, коллеги могут заболеть. И чем больше людей находятся в регистре, тем больше шансов, что каждому из этих заболевших будет оказана помощь и найдется подходящий донор. Донор сдаст клетки, трансплантация будет сделана, и пациент выздоровеет. И у нас есть таких много примеров, когда, собственно, пациенты после трансплантации действительно выздоравливают, действительно приобретают, как бы, новую жизнь», — отметил Поликарпов.
Современные методы донорства костного мозга значительно безопаснее и проще, чем принято считать. Как объяснили организаторы фестиваля «Я в теме», большинство доноров сегодня выбирают процедуру забора кроветворных клеток из периферической крови через вену. Этот процесс напоминает стандартную сдачу плазмы или тромбоцитов с использованием специального сепаратора. Важно подчеркнуть, что костный мозг не имеет ничего общего со спинным или головным мозгом — это жидкая субстанция клеток, которую получают из крови, а не из позвоночника. После процедуры донор может сразу вернуться к обычной жизни.
В прошлом году донорство костного мозга и крови было официально приравнено к добровольческой деятельности, что обеспечило донорам дополнительные меры государственной поддержки. По словам организаторов, даже после завершения фестиваля продолжает поступать множество запросов от людей, желающих присоединиться к регистру доноров. Организаторы донорского движения делают ставку на личные истории, которые лучше всего мотивируют людей присоединяться к регистру доноров костного мозга.
На мероприятиях регулярно выступают реальные доноры и реципиенты, как история Анатолия Дроботова, который дважды сдавал клетки для женщины с Алтая и спустя годы смог с ней познакомиться. Хотя донорство сохраняет анонимность в течение двух лет для защиты обеих сторон, после этого срока возможны встречи доноров и реципиентов. Такие события, регулярно проводимые в Москве, становятся мощным стимулом для новых участников движения.
Для расширения просветительской работы организаторы планируют привлекать бизнес-структуры и проводить встречи доноров и реципиентов в Ростове-на-Дону, используя опыт успешных московских мероприятий.
Развитие донорства костного мозга в Ростовской области активно поддерживается государственными и бизнес-структурами. Сбербанк стал ключевым партнером движения, направив 15 млн рублей на генетическое типирование тысячи сотрудников. Более 4000 работников банка по всей стране уже вступили в национальный регистр доноров. На юге России создается комплексная инфраструктура для трансплантаций.