В Пензенскую область поступила новая партия автобусов

Четыре автобуса «НефАЗ» скоро выйдут на улицы города Заречного, а два новых ПАЗа уже переданы в Нижнеломовский район. Кроме того, он получит еще одну «Газель». Всего на муниципальных и межмуниципальных маршрутах области работают 79 автобусов — большого, среднего и малого класса. Они были приобретены в прошлом году.