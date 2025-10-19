В Пензенскую область поступила новая партия автобусов

Новая партия автобусов отечественного производства поступила в Пензенскую область в соответствии с целями национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Об этом сообщили в управлении информационной политики и пресс-службы губернатора и правительства региона.
Четыре автобуса «НефАЗ» скоро выйдут на улицы города Заречного, а два новых ПАЗа уже переданы в Нижнеломовский район. Кроме того, он получит еще одну «Газель». Всего на муниципальных и межмуниципальных маршрутах области работают 79 автобусов — большого, среднего и малого класса. Они были приобретены в прошлом году.
«Весь транспорт — отечественного производства, что позволяет не закупать продукцию в соседних государствах. Таким образом достигается технологическая независимость в производстве продукции», — отметил председатель Общественного совета при Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Виктор Галкин.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.