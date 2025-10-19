Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства

В ближайших планах реализация двух крупных проектов, которые имеют исключительную важность для оптимизации транспортных маршрутов в южном направлении, создания условий для более тесного торгово-экономического сотрудничества с соседними странами. Это строительство третьего этапа мостового перехода «Фрунзенский», а также реконструкция Обхода города Самары. Уверен, ваше мастерство, энергия и целеустремленность помогут нам в реализации этих и многих других амбициозных планов!