В районе Башкирии три человека и лошадь погибли на трассе в ДТП

По предоставленным данным, на 143 км дороги Магнитогорск-Ира 42-летний водитель автомобиля «Ексид» сбил лошадь, а после вылетел на встречную полосу, где врезался в «Дэу Матиз». От удара водитель «Дэу» и его два пассажира скончались на месте.