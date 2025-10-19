В районе Башкирии три человека и лошадь погибли на трассе в ДТП

В Баймакском районе Башкирии три человека погибли в ДТП. Об этом сообщили в ГАИ республики.
По предоставленным данным, на 143 км дороги Магнитогорск-Ира 42-летний водитель автомобиля «Ексид» сбил лошадь, а после вылетел на встречную полосу, где врезался в «Дэу Матиз». От удара водитель «Дэу» и его два пассажира скончались на месте.
На месте происшествия работают экстренные службы. Прокуратура Башкирии приняла решение возбудить уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть нескольких человек.
