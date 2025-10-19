В Чувашии завершился региональный этап бизнес-программы «Серебряный старт»

Региональный этап программы «Серебряный старт» прошел в Чувашской Республике по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
В очном этапе приняли участие 20 человек старше 60 лет. На протяжении семи дней они осваивали ключевые аспекты построения бизнеса и разрабатывали собственные проекты с помощью экспертов и диджитал-волонтеров. Среди направлений — сельское хозяйство, производство крафтовой продукции, народные художественные промыслы, медицинские и образовательные услуги. Победителем стал 72-летний Герман Лебедев, который производит сотовый мед в компактных деревянных мини-рамках. Он получил грант в 150 тысяч рублей и возможность представить регион на федеральном финале.
«Мы увидели, насколько сильны мотивация и креативность у участников программы. Герман Лебедев показал пример не только предпринимательской инициативы, но и способности совмещать опыт, мастерство и рыночное чутье. Такие проекты — это вдохновляющий сигнал для всех, кто считает, что уже поздно что-то начинать», — отметила министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Лариса Рафикова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.