В Чувашии завершился региональный этап бизнес-программы «Серебряный старт»

В очном этапе приняли участие 20 человек старше 60 лет. На протяжении семи дней они осваивали ключевые аспекты построения бизнеса и разрабатывали собственные проекты с помощью экспертов и диджитал-волонтеров. Среди направлений — сельское хозяйство, производство крафтовой продукции, народные художественные промыслы, медицинские и образовательные услуги. Победителем стал 72-летний Герман Лебедев, который производит сотовый мед в компактных деревянных мини-рамках. Он получил грант в 150 тысяч рублей и возможность представить регион на федеральном финале.