Жительница Башкирии отпраздновала 105-й день рождения

Жительнице Белорецкого района Ольге Плоховой исполнилось 105 лет. О юбилярше в своих соцсетях рассказал глава муниципалитета Азат Хакимов.
Ольга Плохова в годы Великой Отечественной войны служила медицинской сестрой в санитарном эшелоне. За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, ее удостоили множеством государственных наград.
Жизнь Ольги Андреевны сложилась непросто: ее брак длился лишь две недели, после чего муж отправился на фронт и исчез без вести. Несмотря на тяжелую утрату, она посвятила свою жизнь благородному делу спасения человеческих жизней, работая медсестрой в инфекционной больнице более 40 лет.