Жительница Башкирии отпраздновала 105-й день рождения

Жизнь Ольги Андреевны сложилась непросто: ее брак длился лишь две недели, после чего муж отправился на фронт и исчез без вести. Несмотря на тяжелую утрату, она посвятила свою жизнь благородному делу спасения человеческих жизней, работая медсестрой в инфекционной больнице более 40 лет.