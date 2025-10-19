Нижегородские частные клиники могут повысить цены после введения нового налога

Нижегородские частные клиники могут повысить цены на свои услуги после введения нового налога. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.
Нижегородские частные клиники отреагировали на инициативу депутатов Госдумы ввести ставку налога на прибыль в размере 5% для частных медорганизаций. Сейчас такая ставка равняется нулю.
В Госдуме уверены, что налог позволит дополнительно собрать в бюджеты регионов от 20 до 30 млрд рублей, но это действительно может снизить комфорт частных медклиник.
Алексей Никонов опросил знакомых владельцев частных клиник в Нижнем Новгороде. Многие отметили, что в клиниках уже сейчас небольшая прибыль и высокие расходы на материалы и оплату труда. Большинству клиник придется переложить возросшие расходы на пациентов.
По словам Никонова, больше всего рискует сфера превентивной медицины, стоматология и офтальмология.
