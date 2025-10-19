Определен победитель Всероссийского конкурса видео «Отец года»

Победителем Всероссийского конкурса пользовательского видео «Отец года» стал Максим Костандов из Челябинска, сообщили в АНО «Национальные приоритеты». Конкурс был организован при поддержке нацпроекта «Семья».
Имя победителя конкурса назвали 19 октября, в День отца. Всего в состязании приняли участие 974 видеоработы от семейных команд со всей страны. Лучшие работы финалистов народного голосования выбрало детское жюри. Помимо главного приза — отдыха в отеле сети Cosmos Hotel Group — участники боролись за победу в специальных номинациях от партнеров конкурса.
В преддверии праздника АНО «Национальные приоритеты» провела тематический опрос «Современный мужчина — какой он?». Результаты исследования показали, что роль мужчины номер один для всех поколений — это отец. И это не зависит от возраста: среди студентов вузов на роль отца как определяющую идентичность мужчины указали 70%, среди студентов колледжей — 81%, среди взрослых — 80%.
«Мы впервые проводим этот конкурс, и рады, что он сразу получил такой большой отклик в сердцах людей. Планируем сделать его ежегодным и еще более масштабным. Всего за три недели свои видеоролики представили около тысячи участников со всей страны. Идея конкурса была в том, чтобы отметить особую роль отца в семье, показать, насколько насыщенными, разнообразными и увлекательными могут быть для детей эти ценные минуты счастья, проведенные рядом с папой», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Финалистами народного голосования стали Максим Костандов, Антон Хандожко, Николай Фролов, Шаукат Абдулхасанов, Алексей Зацепилин и Андрей Морский. Также победителей определили в специальных номинациях: «Папина тренировка», «Папа Шеф. Готовим вместе с папой», «Папа просто космос», «Прогулка с папой», «Папа в разрешении 4К», «Зависть блогера» и «Папин стиль».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.