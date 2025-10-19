Юные экологи из Башкирии победили на детском экологическом форуме

Победителями III Всероссийского детского экологического форума в номинации «Лучший проект по вторичному использованию отходов» стала команда юных экологов из Республики Башкортостан. Мероприятие прошло в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природопользования и экологии региона.
В команду Башкирии вошли десять самых активных школьников — победители региональных и всероссийских экологических конкурсов. На форуме они представили VR-разработку для детей, которая в формате виртуальной игры учит правильно сортировать отходы и наглядно показывает процесс их переработки и дальнейшего использования. Такой подход превращает обучение экологической грамотности в увлекательный и эффективный процесс, дающий практические навыки для повседневной жизни.
«Этот проект — блестящий пример того, как современные технологии могут служить делу охраны окружающей среды. Ребята не просто получают знания в теории, а буквально видят жизненный цикл отходов и свой вклад в чистоту региона. Такие инициативы имеют огромное практическое значение. Мы гордимся нашей командой и их наставниками. Эта победа — не просто личное достижение, а значимый вклад в экологическое просвещение молодежи», — отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.