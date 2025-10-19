В России укрепился тренд на вовлеченное отцовство

«Для меня как многодетного отца быть рядом с детьми — это большая радость и ответственность. Конечно, своим пяти дочерям и сыну я стараюсь своим примером показывать, как важно быть вместе, искренне любить свою семью и быть для них надежной опорой. Мои дети знают, что папа рядом и всегда поддержит. Я рад, что многодетных семей становится больше и государство их активно поддерживает. Я верю, что это действительно меняет жизнь и семьи, и всю страну в лучшую сторону», — отмечает Владимир Кристовский.