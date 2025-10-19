«Нова» уверенно победила «Оренбуржье» на своем поле

Уже с первых мячей началась серьезная борьба. В первой партии сначала команды шли вровень, потом оренбуржцы вырвались вперед на три, а затем и на четыре очка. Однако «Нова» все же смогла догнать гостей — 17:17, а в конце вырвать преимущество — 25:22.