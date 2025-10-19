Ричмонд
«Нова» уверенно победила «Оренбуржье» на своем поле

В субботу, 18 октября, волейболисты «Новы» встретились с «Оренбуржьем» в Самаре.

Источник: БЕЛТА

Уже с первых мячей началась серьезная борьба. В первой партии сначала команды шли вровень, потом оренбуржцы вырвались вперед на три, а затем и на четыре очка. Однако «Нова» все же смогла догнать гостей — 17:17, а в конце вырвать преимущество — 25:22.

Во второй партии хозяева быстро ушли вперед — 7:2 и в какой-то момент нарастили преимущество до семи очков — 14:7. «Нова» была убедительна и в атаке, и в защите. Вторая партия завершилась со счетом 25:19.

В третьей партии сначала «Нова» тоже вела. Но потом гости сократили отставание и вышли вперед. К концу команды пришли со счетом 26:28.

В четвертом сете все решилось в концовке. Долго команды шли рядом без значимого отрыва. В результате хозяева площадки все же добыли победу в сете, победную точку поставил Савин — 25:23 и в матче 3:1.

Следующую игру «Нова» проведет 22 октября с «Факелом Ямалом» в Новом Уренгое.