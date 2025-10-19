В Великом Новгороде создали нейросеть для расшифровки древнерусских грамот

Для обучения нейросети использовали датасет из пяти «эталонных» грамот, на которых буквы были размечены вручную. При отборе грамот было важно, чтобы они были целыми, крупными по объему и содержали наибольшее разнообразие разборчиво написанных букв. На сегодня уже создано приложение, позволяющее быстро загружать фото, автоматически детектировать боксы, распознавать буквы и экспортировать результаты. Интуитивный интерфейс позволяет использовать функции зума и панорамы для точного выбора областей, автоматически или вручную выделять рамки вокруг букв, мгновенно редактировать, перемещать, удалять и отменять действия.