В Великом Новгороде создали нейросеть для расшифровки древнерусских грамот

Нейросеть для чтения и расшифровки древнерусских грамот разработали в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети» и Десятилетия науки и технологий. Об этом сообщили в вузе.
Для обучения нейросети использовали датасет из пяти «эталонных» грамот, на которых буквы были размечены вручную. При отборе грамот было важно, чтобы они были целыми, крупными по объему и содержали наибольшее разнообразие разборчиво написанных букв. На сегодня уже создано приложение, позволяющее быстро загружать фото, автоматически детектировать боксы, распознавать буквы и экспортировать результаты. Интуитивный интерфейс позволяет использовать функции зума и панорамы для точного выбора областей, автоматически или вручную выделять рамки вокруг букв, мгновенно редактировать, перемещать, удалять и отменять действия.
«Система показала высокую производительность: полный прогон одного изображения занимает 1−2 секунды. Также она демонстрирует надежность и устойчивость благодаря компактной архитектуре, плавной работе пользовательского интерфейса. Точность распознавания высокая — после всех доработок и корректировок она составляет 98%. Система уже сейчас готова к интеграции в архивные и научные проекты по изучению древнерусских грамот», — отметил автор разработки, магистрант политехнического института, ассистент кафедры информационных технологий и систем Иван Филиппов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.