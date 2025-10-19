Ричмонд
Работники МЧС помогли выйти из леса трем заблудившимся

Вечером 18 октября спасателям позвонила взволнованная женщина и сообщила, что вместе с двумя знакомыми заблудилась в лесу возле деревни Спигальщино Миорского района.

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миорские спасатели помогли выйти из леса трем заблудившимся гражданам, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Звонок поступил примерно в 19.00. Работники МЧС незамедлительно выехали на поиски потерявшихся. Связь с ними поддерживалась по телефону. На их поиски было привлечено три единицы техники и шесть работников МЧС.

Около 22.00 потерявшихся (двух женщин 1992 и 1993 годов рождения и мужчину 1978 года рождения) обнаружили. В медицинской помощи не было необходимости. −0-