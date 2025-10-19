Челябинские школьники запустят в космос спутник в честь 290-летия города

Спутник «Челябинск-290» будет в три раза больше представленного прототипа и выйдет на орбиту в ходе проекта «Дежурный по планете» к юбилею города. С него радиолюбители со всего мира смогут получать данные и фотографии, а также юбилейную открытку с поздравлением «С Днем города Челябинска». Создатели спутника смогут с Земли управлять его положением и запускать определенные задачи, например передачу изображений.