Челябинские школьники запустят в космос спутник в честь 290-летия города

Ученики радиолаборатории «Импульс» Дворца пионеров и школьников Челябинска в следующем году запустят в космос спутник в честь 290-летия города. Популяризация космической отрасли отвечает задачам национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», сообщили в правительстве Челябинской области.
Спутник «Челябинск-290» будет в три раза больше представленного прототипа и выйдет на орбиту в ходе проекта «Дежурный по планете» к юбилею города. С него радиолюбители со всего мира смогут получать данные и фотографии, а также юбилейную открытку с поздравлением «С Днем города Челябинска». Создатели спутника смогут с Земли управлять его положением и запускать определенные задачи, например передачу изображений.
«Сейчас ребята уже разрабатывают свой способ передачи изображений из космоса. Одним из элементов будет передача поздравительных открыток, посвященных нашему городу. Планируется провести конкурс детского рисунка, и вот детские рисунки ко Дню города мы планируем транслировать», — отметил руководитель радиолаборатории «Импульс» Евгений Мельников.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.