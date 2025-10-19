В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой

Сотрудники полиции подробно опросили заявителя, которая сообщила, что она находилась в комнате своего жилого дома, когда у ее избранника возникло к ней неприязненное отношение на фоне алкогольного опьянения. Мужчина толкнул свою сожительницу, что привело к ее падению, после чего нанес удар ногой.