«Убил волка, чтобы защитить детей». Стали известны причины убийства волка сотрудником республиканского заказника «Выгонощанское»

В сентябре 2025 в соцсети попало видео, как сотрудник заказника «Выгонощанское» палкой забивает волка. Минприроды взяло под контроль расследование случая жестокого обращения с животным (здесь подробнее).
Журналисты телеканала ОНТ встретились с Александром Ивановым, специалистом республиканского ландшафтного заказника «Выгонощанское», который и был на том видео.
По словам мужчины, после обнародования этого видео, он и его дети подверглись настоящей травле. Александр просит рассматривать этот случай в контексте. Он работает в заказнике и часто водит экскурсии. В тот злополучный вечер был на экотропе со своими детьми. Сначала сын снял на телефон косулю, а потом на ребенка выбежал волк, который прихрамывал на одну лапу.
Понимая всю опасность, Александр забил волка палкой.
Директор республиканского заказника «Выгонощанское» Сергей Габец считает, что в этом случае надо было защищаться.
Видео никогда не попало бы в соцсети, но Александр сам скинул запись знакомому охотнику личным сообщением. Вскоре кадры увидело полстраны. Интернет-критики обвинили мужчину в убийстве волчонка и создали группу, где травят семью до сих пор.
Замначальника Ивацевичской районной ветстанции Оксана Шабан говорит, что видела труп этого волка, которому на вид было около двух лет. Специалисты взяли пробы, подозревая, что животное страдало бешенством. Но экспертиза показала, что волк не был болен. Но ветврач, многие охотники и ученые считают, что обвинять мужчину не стоит. Волк зверь хитрый и резкий, даже если ранен.
Местный суд наказал Александра штрафом, но мужчина это решение обжаловал в суде высшей инстанции, так что точка в этой истории еще не поставлена. Александр Иванов надеется восстановить свое честное имя.
