Тюменская область представила на конгрессе ИИ-разработки в здравоохранении

ИИ-разработки в сфере здравоохранения, реализованные в Тюменской области, представили в Москве на международном конгрессе «Информационные технологии в медицине». Мероприятие прошло по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
С докладом на конгрессе выступил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации региона Станислав Логинов. Он рассказал о системе поддержки принятия врачебных решений, которая анализирует обезличенные медицинские карты. ИИ провел оценку 1,3 млн электронных медкарт, оказывая помощь врачам в выявлении болезни на ранней стадии. Также были представлены сервисы дистанционного ИИ-анализа лучевых исследований на платформе «МосМедИИ».
Кроме того, Станислав Логинов рассказал о «Виртуальном консультанте 72» — нейродиалоговой системе единого регионального контакт-центра. Он отвечает на 66% звонков жителей без ожидания на линии и работает круглосуточно. Выступление также было посвящено приложению «Телемед-72», которое поможет не только записаться к врачу или просмотреть медицинские документы, но и получить электронный рецепт, уведомления-напоминания о приеме, плановой вакцинации и многом другом.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.