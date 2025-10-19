Тюменская область представила на конгрессе ИИ-разработки в здравоохранении

Кроме того, Станислав Логинов рассказал о «Виртуальном консультанте 72» — нейродиалоговой системе единого регионального контакт-центра. Он отвечает на 66% звонков жителей без ожидания на линии и работает круглосуточно. Выступление также было посвящено приложению «Телемед-72», которое поможет не только записаться к врачу или просмотреть медицинские документы, но и получить электронный рецепт, уведомления-напоминания о приеме, плановой вакцинации и многом другом.