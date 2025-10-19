Школьников села Пестравка Самарской области научили оказывать первую помощь

«Полученные навыки ребята смогут использовать в дальнейшем, чтобы при необходимости не испугаться нестандартной ситуации и оказать помощь нуждающемуся в ней человеку, а также смогут рассказывать своим сверстникам, как правильно оказывать первую помощь пострадавшему. Наша команда активно обучалась, отрабатывала практические навыки, ведь впереди их ждет чемпионат по оказанию первой помощи», — подчеркнула преподаватель биологии Пестравской школы Лариса Сахнова.