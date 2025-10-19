Школьников села Пестравка Самарской области научили оказывать первую помощь

Участниками мастер-класса по оказанию первой помощи стали школьники из села Пестравка Самарской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Пестравского муниципального района.
На занятии, которое провели студенты Самарского государственного медицинского университета, ребята познакомились с основными принципами сердечно-легочной реанимации и научились проводить искусственное дыхание. Вместе с наставниками они отрабатывали алгоритм действий при потере сознания, учились оказывать первую помощь подавившемуся человеку, повторили правила безопасного поведения во время прогулок и узнали, как правильно вызывать скорую помощь в случае необходимости.
«Полученные навыки ребята смогут использовать в дальнейшем, чтобы при необходимости не испугаться нестандартной ситуации и оказать помощь нуждающемуся в ней человеку, а также смогут рассказывать своим сверстникам, как правильно оказывать первую помощь пострадавшему. Наша команда активно обучалась, отрабатывала практические навыки, ведь впереди их ждет чемпионат по оказанию первой помощи», — подчеркнула преподаватель биологии Пестравской школы Лариса Сахнова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.