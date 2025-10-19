В Челябинской области подрядчика осудят за хищение более 76 млн при ремонте дороги

По данным правоохранительных органов, с октября 2021 по сентябрь 2022 года подрядчик выполнял капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык». При этом он подменил щебеночно-песчаную смесь на более дешёвую, не соответствующую требованиям ГОСТа. Чтобы скрыть обман, Колозян предоставил заказчику ложные сведения о качестве и стоимости использованных материалов.
В Следственном комитете уточнили, что таким образом обвиняемый похитил свыше 76,3 миллиона рублей, которые были перечислены в счёт оплаты работ. Деньги он направил в пользу своей компании. Для возмещения ущерба арестовано имущество директора и юридического лица на сумму более 78 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Напомним, что в январе 2025 года Нвер Колозян уже был осуждён Центральным районным судом Челябинска к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 40 миллионов рублей за передачу взятки чиновнику «Челябинскавтодора». 23 апреля Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию осуждённого, который просил заменить срок в колонии строгого режима на условное наказание. Суд оставил наказание без изменения.