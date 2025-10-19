В Челябинской области подрядчика осудят за хищение более 76 млн при ремонте дороги

Напомним, что в январе 2025 года Нвер Колозян уже был осуждён Центральным районным судом Челябинска к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 40 миллионов рублей за передачу взятки чиновнику «Челябинскавтодора». 23 апреля Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию осуждённого, который просил заменить срок в колонии строгого режима на условное наказание. Суд оставил наказание без изменения.