Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Крылья Советов» расстались с главврачом


Белорусский специалист возглавлял медштаб самарского клуба с 16 июня 2025 года.

Источник: БЕЛТА

Стало известно, что медицинский штаб самарских «Крыльев Советов» остался без своего главного врача. Белорусский специалист Андрей Переход покинул клуб.

О том, что «Крылья Советов» решили прекратить сотрудничество с 36-летним главным врачом, стало известно автору телеграм-канала «Топи за “Крылья”!». Вероятно, расставание произошло из-за большого количества травм, пишет Самара-МК.

За это время в лазарете «Крыльев» побывало как минимум 10 футболистов, некоторые из них продолжают восстанавливаться после полученных повреждений.