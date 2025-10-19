На Земле прекратилась слабая магнитная буря

По словам синоптика, в ближайшие три-пять часов величина индекса Кр, отражающего уровень возмущений геомагнитного поля, будет колебаться в диапазоне трех-четырех единиц, после чего магнитосфера Земли окончательно вернется в «зеленую» зону.