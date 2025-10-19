«В Актау есть свой Дроздов»: спасение лебедя блогером растрогало казахстанцев

Блогер Азамат Сарсенбаев рассказал, что к нему обратились подписчики, которые нашли на местном месторождении лебедя. Птица не могла улететь. Сарсенбаев согласился принять лебедя у себя и попросил привезти его к нему. Через несколько часов мужчина сообщил, что выпустил лебедя на свободу. Блогер доставил его на озеро Караколь.
«Это место одно из ключевых водно-болотных угодий региона, где эти птицы чувствуют себя великолепно. Первый год жизни птенцов лебедей очень важен для них. Если птенец каким-то образом заблудится в степи, отстанет от стаи или повредит себе что-нибудь, что может помешать ему подготовиться к зиме, то, скорее всего, он умрет. Данному конкретному птенцу лебедя крупно повезло. Если бы его там и оставили в степи, то, скорее всего, он бы не выжил. Надеюсь, он благополучно переживет эту зиму (часто в регионе взрослые и птенцы массово погибают от заболеваний)», — написал блогер.
Подписчиков Сарсенбаева история спасения птицы растрогала и восхитила. Казахстанцы в комментариях выразили благодарность тем, кто обратился к блогеру, и надежду на благополучное будущее для спасенного лебедя. «Спасибо ребятам, которые обратились к Азамату. Теперь есть надежда, что он примкнет к стае родичей и все будет благополучно», «В Актау есть свой Дроздов», «Пусть он найдет для себя пару», — написали они.