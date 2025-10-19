«В Актау есть свой Дроздов»: спасение лебедя блогером растрогало казахстанцев

«Это место одно из ключевых водно-болотных угодий региона, где эти птицы чувствуют себя великолепно. Первый год жизни птенцов лебедей очень важен для них. Если птенец каким-то образом заблудится в степи, отстанет от стаи или повредит себе что-нибудь, что может помешать ему подготовиться к зиме, то, скорее всего, он умрет. Данному конкретному птенцу лебедя крупно повезло. Если бы его там и оставили в степи, то, скорее всего, он бы не выжил. Надеюсь, он благополучно переживет эту зиму (часто в регионе взрослые и птенцы массово погибают от заболеваний)», — написал блогер.