Грильяж из зеленой гречки появится на полках магазинов в Беларуси

Белорусские ЗОЖ-продукты пополнит грильяж из пророщенной зеленой гречки.

Источник: Комсомольская правда

Ученые из Белорусского госуниверситета пищевых и химических технологий, что в Могилеве, создали грильяж из пророщенной зеленой гречки, сообщает телеканала СТВ. Проект уже получил диплом на республиканском конкурсе инноваций, и скоро такой необычный грильяж может появиться на полках магазинов, причем в ассортименте.

Этот грильяж — госзаказ от пищевой промышленности Беларуси.

При создании новинки учли, что сырье свое, и то, что этот грильяж можно будет продавать за границу.

По словам аспиранта Белорусского госуниверситета пищевых и химических технологий Андрея Барашков, аналогов этой сладости на рынке нет. Уникальный вкус и текстуру продукту придает сироп, который будет запатентован.

