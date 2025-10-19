Грильяж из зеленой гречки появится на полках магазинов в Беларуси

Ученые из Белорусского госуниверситета пищевых и химических технологий, что в Могилеве, создали грильяж из пророщенной зеленой гречки, сообщает телеканала СТВ. Проект уже получил диплом на республиканском конкурсе инноваций, и скоро такой необычный грильяж может появиться на полках магазинов, причем в ассортименте.