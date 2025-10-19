Грильяж из зеленой гречки появится на полках магазинов в Беларуси

Ученые из Белорусского госуниверситета пищевых и химических технологий, что в Могилеве, создали грильяж из пророщенной зеленой гречки, сообщает телеканала СТВ. Проект уже получил диплом на республиканском конкурсе инноваций, и скоро такой необычный грильяж может появиться на полках магазинов, причем в ассортименте.
Этот грильяж — госзаказ от пищевой промышленности Беларуси.
При создании новинки учли, что сырье свое, и то, что этот грильяж можно будет продавать за границу.
По словам аспиранта Белорусского госуниверситета пищевых и химических технологий Андрея Барашков, аналогов этой сладости на рынке нет. Уникальный вкус и текстуру продукту придает сироп, который будет запатентован.
Кстати, глава МАРТ сказал, что будет с яблоками в Беларуси из-за неурожая.
Кроме того, МАРТ сказал, регулируются ли цены на сельскохозяйственных ярмарках в Беларуси.
Мы писали, что суд дал 18 лет дачнику, который отрубил пальцы главе садового товарищества под Минском: «Нанес 31 удар, на глазах свидетеля отрубил пальцы и вину фактически не признал».