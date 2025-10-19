В больнице Шымкента матерей с детьми размещают на полу в коридорах

На опубликованном каналом видео женщина за кадром задается вопросом, почему в миллионном городе до сих пор не построено новое здание инфекционной больницы, где пациенты могли бы получать лечение в надлежащих условиях.
Как отмечает Telegram-канал, нынешняя инфекционная больница была построена около 40 лет назад и рассчитана на 360 коек, значительная часть которых приходится на детское отделение. Учреждение принимает как взрослых, так и детей.
В начале 2025 года в медучреждении завершили капитальный ремонт — обновили вентиляцию, отопительную систему и инвентарь. Однако, по словам пациентов, проблемы с переполнением и нехваткой мест сохраняются.
Ранее «Курсив» рассказывал о том, что в Шымкенте было возбуждено уголовное дело по факту смерти 28-летней женщины, скончавшейся после родов.