В Башкирии предупредили о гололедице и тумане

В Башкирии 20 октября ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом предупредили спасатели МЧС республики со ссылкой на Башгидрометценр.
Ветер ожидается южный со скоростью 5−10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до −4°, днем пообещали +7, +12°. На дорогах ожидают гололедицу и туман с ухудшением видимости до 500−1000м.
В Уфе будет облачная погода, ветер. Температура воздуха ночью +3, +5°, днем +9, +11°.
