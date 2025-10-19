Ричмонд
В Башкирии предупредили о гололедице и тумане

Спасатели МЧС сообщили об ухудшении погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 20 октября ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом предупредили спасатели МЧС республики со ссылкой на Башгидрометценр.

Ветер ожидается южный со скоростью 5−10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до −4°, днем пообещали +7, +12°. На дорогах ожидают гололедицу и туман с ухудшением видимости до 500−1000м.

В Уфе будет облачная погода, ветер. Температура воздуха ночью +3, +5°, днем +9, +11°.

