В селе Степановка в Самарской области построят фельдшерский пункт

Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) началось в селе Степановка Самарской области. Объект возводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Камышлинского района, где расположен населенный пункт.
Специалисты уже построили фундамент медучреждения, смонтировали каркас здания, сделали кровлю. Новый ФАП будет оснащен необходимым оборудованием для первичной медицинской помощи, проведения осмотров и вакцинации. Как отмечают в районной администрации, медпункт станет центром здоровья для местного населения.
«Наличие фельдшерско-акушерского пункта позволяет нашим жителям получать квалифицированную медицинскую помощь непосредственно по месту жительства. Строительство нового ФАПа позволяет создать более комфортные условия для приема пациентов и для работы медицинского персонала. Мы уверены, что это положительно скажется на здоровье населения и повысит уровень жизни в селе Степановка», — подчеркнул главный врач Камышлинской центральной районной больницы Масхут Хакимов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.