Патриарх Кирилл прилетел на самолете в ростовский аэропорт

В субботу, 18 октября, в Ростов прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом в своем телеграм-канале рассказал пресс-секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия Игорь Петровский.
— В аэропорту Патриарха встречали: полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В. В. Устинов, губернатор Ростовской области Ю. Б. Слюсарь, глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, — говорится в сообщении.
Глава Русской Православной Церкви приехал на два дня. В воскресенье, 19 октября, он освятил главный храм Южного военного округа — приход святого Георгия Победоносца. На очереди — храм святителя Луки Крымского при военном госпитале, в котором Патриарх собирается навестить раненых участников спецоперации.
