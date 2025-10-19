Более 60 тысяч белорусов копят на вторую пенсию

За последние три года, с октября 2022 по октябрь 2025, более 61 тысячи белорусов заключили договоры добровольного соцстрахования на вторую пенсию, сообщает Министерство финансов.
Наиболее популярный тариф по договору 3% + 3% (на его долю приходится 64% от всех заключенных договоров). Наиболее популярный срок выплаты дополнительной пенсии — 5 лет (95% от всех заключенных договоров). Наиболее популярный срок страхования — 11 лет и более (56% от всех заключенных договоров).
Начать копить на вторую пенсию по такому договору можно за три года до наступления пенсионного возраста, то есть мужчинам не позже 60 лет, женщинам не позже 55 лет.
Вот топ-3 новшества в оформлении пенсии в Беларуси в 2025 году: подача за месяц до и после дня рождения, справка о зарплате за годы, по которым нашлись документы.
Кроме того, Минтруда объяснило, что важнее при выходе на пенсию в Беларуси в 2025 — 20 лет страхового стажа или от 20 до 45 лет общего стажа.
