Более 60 тысяч белорусов копят на вторую пенсию

Наиболее популярный тариф по договору 3% + 3% (на его долю приходится 64% от всех заключенных договоров). Наиболее популярный срок выплаты дополнительной пенсии — 5 лет (95% от всех заключенных договоров). Наиболее популярный срок страхования — 11 лет и более (56% от всех заключенных договоров).