Школа города Нижний Ломов в Пензенской области открылась после ремонта

В обновленное учреждение пойдут учиться почти 800 ребят.

Капитальный ремонт школы № 2 в городе Нижний Ломов в Пензенской области завершился по нацпроекту «Молодежь и дети». В этом учебном году обновленное учреждение открылось для почти 800 школьников, сообщили в региональном министерстве образования.

Благодаря федеральной поддержке специалисты выполнили капитальный ремонт здания, включая замену кровли, утепление и облицовку фасада, а также установку современной системы пожарной безопасности. Полностью обновлены и оборудованы внутренние помещения школы.

В школе обучаются 798 учеников. Преподавательский состав насчитывает 44 человека, включая 6 молодых педагогов. С 2006 года в школе работают кадетские классы, где ребята не только учатся по обычной школьной программе, но и изучают историю казачества, занимаются строевой подготовкой и учатся владеть оружием.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.