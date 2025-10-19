Библиотека в тувинском селе Саглы получила статус модельной

Обновленная библиотека села Саглы в Республике Тыве вновь открылась для посетителей. Реконструкцию учреждения, после которой библиотека стала модельной, провели по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
В этом году сельская библиотека, ведущая историю с 1955 года, встречает свой 70-летний юбилей в обновленном виде. В рамках работ здание отремонтировали, обустроив там комфортные места для чтения, закупив мебель и расширив книжный фонд.
Ранее в республике начали работу еще несколько модельных библиотек. Учреждения открылись в селе Тоора-Хем, городах Туран и Ак-Довурак.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.