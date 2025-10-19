В поселке Непотягово Вологодской области создали молодежный центр «Патриот»

«Помещения центра преобразились до неузнаваемости по сравнению с тем, какими мы их видели всего несколько месяцев назад. Теперь здесь новая мебель, брендированные помещения, современное оборудование для реализации самых смелых идей нашей молодежи. Кроме того, мы привели в порядок и прилегающую территорию, чтобы создать комфортные условия для всех посетителей», — отметил глава округа Вячеслав Панов.