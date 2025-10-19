В поселке Непотягово Вологодской области создали молодежный центр «Патриот»

Современное пространство для молодежи построили в поселке Непотягово Вологодской области по нацпроекту «Молодежь и дети». Центр «Патриот» разместили в пустующих помещениях местного Дома культуры, где ранее располагалась амбулатория, сообщили в администрации Вологодского района.
В течение весны и лета этого года были проведены капитальный ремонт и брендирование помещений, заменены коммуникации, приведены в порядок кровля, лестница на второй этаж и фасад здания, обновлена входная группа. За счет муниципалитета проведено благоустройство территории. После открытия в центре планируют проводить мероприятия для молодых людей Вологодского округа.
«Помещения центра преобразились до неузнаваемости по сравнению с тем, какими мы их видели всего несколько месяцев назад. Теперь здесь новая мебель, брендированные помещения, современное оборудование для реализации самых смелых идей нашей молодежи. Кроме того, мы привели в порядок и прилегающую территорию, чтобы создать комфортные условия для всех посетителей», — отметил глава округа Вячеслав Панов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.