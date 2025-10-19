На Минщине задержали главного инженера сельхозпредприятия за взятки

Как установлено, 30-летний главный инженер систематически получал незаконные денежные вознаграждения. По данным милиции, взятки передавал иностранный гражданин — за благоприятное решение вопросов по выбору его организации в качестве подрядчика на ремонт специальной техники, а также за беспрепятственное принятие выполненных работ.