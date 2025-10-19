Ричмонд
На Минщине задержали главного инженера сельхозпредприятия за взятки

Оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области выявили факты коррупции в одном из сельскохозяйственных предприятий региона, сообщает МВД.

Источник: Смартпресс

Как установлено, 30-летний главный инженер систематически получал незаконные денежные вознаграждения. По данным милиции, взятки передавал иностранный гражданин — за благоприятное решение вопросов по выбору его организации в качестве подрядчика на ремонт специальной техники, а также за беспрепятственное принятие выполненных работ.

По факту полученных взяток следственными органами возбуждено уголовное дело. Ведётся работа по установлению других эпизодов противоправной деятельности фигуранта, а также точной суммы незаконно полученных средств.