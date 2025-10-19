Игорь Корсаков стал советником в МНТК «Микрохирургия глаза» в Хабаровске

В ходе обсуждения Дмитрий Арсютов рассказал, что хабаровскому филиалу выделено больше восьми тысяч дополнительных квот для лечения катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз по полису ОМС. Это позволит сократить очередь на операции и повысить доступность помощи для жителей региона.