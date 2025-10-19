Игорь Корсаков стал советником в МНТК «Микрохирургия глаза» в Хабаровске

Бывший заместитель главы Республики Карелия Игорь Корсаков продолжил работу в сфере медицины — он стал советником генерального директора МНТК «Микрохирургия глаза» и уже принял участие в деловой встрече в правительстве Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Совещание прошло в преддверии Всероссийской научно-практической конференции «Новые технологии диагностики и лечения в офтальмологии». На встрече присутствовали вице-губернатор Артем Мельников, генеральный директор МНТК Дмитрий Арсютов, директор хабаровского филиала Максим Пшеничнов, а также представители краевого минздрава.
В ходе обсуждения Дмитрий Арсютов рассказал, что хабаровскому филиалу выделено больше восьми тысяч дополнительных квот для лечения катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз по полису ОМС. Это позволит сократить очередь на операции и повысить доступность помощи для жителей региона.
Участники встречи также затронули тему пересадки роговицы и лечения онкологических заболеваний органа зрения. По словам Дмитрия Арсютова, создание в Хабаровске «глазного банка» и офтальмоонкологического центра станет важным шагом для региона.
Особое внимание уделили детскому зрению — обсуждалось открытие «Центров контроля миопии» в Хабаровске и Комсомольске. Игорь Корсаков, в свою очередь, обозначил готовность МНТК содействовать развитию офтальмологической службы в крае и подчеркнул значимость поддержки правительства для реализации проектов.