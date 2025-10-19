Проректор МГППУ рассказал, к чему приведет переход на 12-летнее обучение

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Переход на 12-летнее обучение может привести к выгоранию школьников, нововведение не гарантирует лучших результатов у детей в ходе учебы, поделился мнением с РИА Новости проректор по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет.
«Более ранний старт обучения сам по себе не гарантирует более успешного его завершения, напротив, может привести к выгоранию, сходу с дистанции», — сказал эксперт.
Он добавил, что важнее не просто количество лет школьного обучения, а фактические знания и навыки, которые дети получают за эти годы.
«Двенадцать лет обучения само по себе не гарантирует лучших результатов, чем одиннадцать — решающую роль играет качество и эффективность организации обучения, а главный фактор качества — учителя», — добавил Косарецкий.
Он напомнил, что российские ученые регулярно говорят о рисках изменения школьных методов обучения.
«Исследования также показывают, что многие пятилетние (дети — ред.) еще не готовы к требованиям школы, к самой среде и укладу школьного образования», — заключил Косарецкий.