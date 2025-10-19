Очередной скандал в школе: директор школы в Чирчике обиделся на учителей за то, что они не пришли на его день рождения

Кроме того, в чиновники добавили, что директор, фигурирующий в ролике, больше не занимает свою должность. Он был освобождён от работы месяц назад — в сентябре, по собственному желанию. Причиной стали выявленные нарушения в его управленческой деятельности — в частности, несправедливое распределение учебной нагрузки между педагогами, а также другие незаконные действия.