Очередной скандал в школе: директор школы в Чирчике обиделся на учителей за то, что они не пришли на его день рождения

Vaib.uz (Узбекистан. 19 октября). Очередной странный инцидент, связанный с системой образования, вызвал оживлённые обсуждения в социальных сетях.

Источник: Vaib.Uz

На днях пользователи начали делиться видеозаписью, на которой директор общеобразовательной школы № 12 города Чирчика общается через Telegram с учителями, вернувшимися из трудового отпуска и только готовящимися выйти на работу.

На видео руководитель школы выражает явное недовольство тем, что в день его рождения лишь немногие коллеги пришли его поздравить. Тон беседы и само содержание вызвали волну критики — многие сочли такое поведение неуместным со стороны должностного лица.

В управлении дошкольного и школьного образования Ташобласти подтвердили подлинность записи, но уточнили, что речь идёт о старом видеоролике, сделанном ещё летом текущего года.

Кроме того, в чиновники добавили, что директор, фигурирующий в ролике, больше не занимает свою должность. Он был освобождён от работы месяц назад — в сентябре, по собственному желанию. Причиной стали выявленные нарушения в его управленческой деятельности — в частности, несправедливое распределение учебной нагрузки между педагогами, а также другие незаконные действия.