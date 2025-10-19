Ограничение на посещение лесов сохраняется в четырех районах страны

Ограничения касаются трех районов Брестской области — Малоритского, Жабинковского и Кобринского. На этих территориях они действуют с 6 октября. Также с 18 октября такая мера введена решением местного райисполкома в Лельчицком районе Гомельской области в связи с III классом пожарной опасности.