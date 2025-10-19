Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничение на посещение лесов сохраняется в четырех районах страны

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничение на посещение лесов сохраняется в четырех районах страны. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на официальном сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Ограничения касаются трех районов Брестской области — Малоритского, Жабинковского и Кобринского. На этих территориях они действуют с 6 октября. Также с 18 октября такая мера введена решением местного райисполкома в Лельчицком районе Гомельской области в связи с III классом пожарной опасности.

Интерактивная карта на портале Минлесхоза постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. Специалисты рекомендуют перед отправлением в лесные массивы уточнить актуальную информацию.