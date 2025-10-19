Фестиваль авторских экскурсий стартовал в Нижнем Новгороде

«Вместе с Ассоциацией экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области мы запускаем фестиваль “Путешествие в родной город”. Каждое воскресенье до 9 ноября нижегородские гиды будут проводить свои авторские экскурсии и интерактивные программы для жителей и гостей приволжской столицы. Присоединяйтесь к нашему фестивалю и откройте для себя Нижний Новгород с новой, неизведанной стороны!» — сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.