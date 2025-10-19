Фестиваль авторских экскурсий стартовал в Нижнем Новгороде

Бесплатные авторские экскурсии по Нижнему Новгороду доступны для жителей и гостей города в рамках фестиваля «Путешествие в родной город» в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Мероприятие продлится до 9 ноября этого года, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Вместе с Ассоциацией экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области мы запускаем фестиваль “Путешествие в родной город”. Каждое воскресенье до 9 ноября нижегородские гиды будут проводить свои авторские экскурсии и интерактивные программы для жителей и гостей приволжской столицы. Присоединяйтесь к нашему фестивалю и откройте для себя Нижний Новгород с новой, неизведанной стороны!» — сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Фестиваль проводится в регионе впервые, он нацелен на популяризацию туризма в Нижегородской области. Всем желающим будет доступно в общей сложности 20 бесплатных экскурсий и 4 интерактивные программы. Они адаптированы для разных категорий граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Регистрация на экскурсии на предстоящую неделю открывается каждый понедельник. Информация будет размещаться на сайте.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.