В Северодвинске Архангельской области открылась модельная библиотека

Библиотека «Книжкин дом» начала работу в городе Северодвинске Архангельской области после модернизации при поддержке нацпроекта «Семья». Многофункциональное пространство рассчитано на детей, подростков и их родителей, сообщили в министерстве культуры региона.
«Модернизировали учреждение по модельному стандарту в рамках нацпроекта “Семья”, на ремонт и оснащение направили свыше 9,5 миллиона рублей», — написал в своих аккаунтах в соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Концепция библиотеки, расположенной в одном из микрорайонов города, обыгрывает мотивы знаменитой книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Для посетителей оборудованы светлые читальные залы, комфортные места для отдыха и общения. Для юных читателей и их родителей теперь доступны «Книжный лабиринт» с обновленным фондом, творческая «Мастерская волшебника», зона для подростков «Уголок открытий», а также многофункциональный зал «Королевский сад» для проведения мероприятий.
В библиотеку поступили интерактивный стол, оборудование для мультстудии, кукольного театра и песочной анимации, современные ноутбуки и телевизоры. Особое внимание было уделено созданию безбарьерной среды: расширены дверные проемы, установлены поручни и тактильные таблички со шрифтом Брайля, а для доступа в библиотеку предусмотрен лестничный подъемник.
Книжный фонд учреждения пополнился почти на тысячу экземпляров новой литературы — это классические переиздания, современные произведения для детей и подростков, научно-популярные книги, литература по педагогике и психологии для родителей. Среди новинок — интерактивные и тематические издания. Профессиональная команда библиотекарей разработала комплекс новых просветительских программ и циклов, ориентированных на разновозрастную аудиторию: занятия по анимации, финансовой грамотности, профориентации, краеведению и экспериментальной науке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.