В Северодвинске Архангельской области открылась модельная библиотека

Концепция библиотеки, расположенной в одном из микрорайонов города, обыгрывает мотивы знаменитой книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Для посетителей оборудованы светлые читальные залы, комфортные места для отдыха и общения. Для юных читателей и их родителей теперь доступны «Книжный лабиринт» с обновленным фондом, творческая «Мастерская волшебника», зона для подростков «Уголок открытий», а также многофункциональный зал «Королевский сад» для проведения мероприятий.