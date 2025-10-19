Ричмонд
Путин рассказал о дружбе с Михалковым

Путин заявил, что в их взаимоотношениях с Михалковым есть химия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о дружбе с режиссером Никитой Михалковым, отметив, что в их взаимоотношениях есть химия.

«Мы с ним дружим, а если дружим, то, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия, у этих отношений», — сказал глава государства в фильме «Никита Михалков» к 80-летию кинорежиссера, фрагмент опубликован в Telegram-канале «Вести».

Михалков — советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии «Оскар». В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отметит 80-летие.