В Радужном Владимирской области построили «умную» спортплощадку

Новая спортивная площадка состоит из двух взаимодополняющих модулей: зоны игровых видов спорта (мини-футбола, баскетбола, волейбола) со специальным искусственным покрытием, ограждением, трибунами для зрителей и зоны общей физподготовки с комплексом спортивных снарядов и тренажерами. На каждом тренажере размещены специальные коды, при переходе через которые можно получить рекомендации для тренировок в онлайн-формате. Подобные площадки уже есть на территории региона — во Владимире и в Гусь-Хрустальном.