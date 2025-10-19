В Радужном Владимирской области построили «умную» спортплощадку

Торжественное открытие «умной» спортивной площадки состоялось в парке культуры и отдыха города Радужного Владимирской области. Новый объект появился при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
«Эта площадка — результат совместных усилий многих людей, и мы искренне благодарны всем, кто принимал участие в ее создании, — сказала на открытии министр физической культуры и спорта региона Наталья Федорова. — Благодаря правительству Владимирской области за последние четыре года в нашем регионе построено более 40 спортивных площадок: универсальных, многофункциональных, площадок ГТО, “умных” площадок».
Новая спортивная площадка состоит из двух взаимодополняющих модулей: зоны игровых видов спорта (мини-футбола, баскетбола, волейбола) со специальным искусственным покрытием, ограждением, трибунами для зрителей и зоны общей физподготовки с комплексом спортивных снарядов и тренажерами. На каждом тренажере размещены специальные коды, при переходе через которые можно получить рекомендации для тренировок в онлайн-формате. Подобные площадки уже есть на территории региона — во Владимире и в Гусь-Хрустальном.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.